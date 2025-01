Premier League 2024 2025 l’Arsenal vince 3-1 il derby contro il Brentford e vola al 2posto

Leggi su Sportface.it

Nel primo giorno dell’anno si chiude il diciannovesimo turno diconche risponde alla netta vittoria del Liverpool. Nel posticipo giocato quest’oggi, i Gunners si sono imposti per 3-1 in trasferta nello stadio del, riuscendo a rimontare l’iniziale gol di svantaggio. Ad aprilre le marcature è stato infatti Bryan Mbeumo, che ha al 13? trova spazio sulla destra, si accentra e beffa con un tiro sul primo palo l’estremo difensore avversario Raya. La reazione della squadra di Arteta, che schierava Calafiori dal 1? (Jorginho è invece entrato nel finale) però non tarda ad arrivare.Alla mezz’ora il pareggio è opera di Gabriel Jesus, il più lesto in area di rigore dopo un’azione molto confusa caratterizzat da vari batti e ribatti tra i giocatori delle due squadre.