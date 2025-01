Cityrumors.it - Partorisce al bagno di un centro commerciale e lascia lì il neonato

Finisce in tragedia una storia che ha dell’assurdo, ma che è avvenuta realmente nel corso delle festività natalizieUn’eco di sirene ha squarciato una tranquilla domenica pomeriggio. Non un allarme antincendio, né un banale incidente. Qualcosa di ben più grave e profondamente inquietante si era consumato in un affollato. Una scoperta macabra, un ritrovamento che ha gettato un’ombra di inevitabile sgomento.aldi unlì il– Cityrumors.itPoco dopo le 15:00, una chiamata ha allertato le autorità locali. La voce concitata di una guardia giurata, che riferiva di untrovato in unpubblico. Un luogo di passaggio, anonimo, trasformato in teatro di una tragedia incomprensibile.Immagini di routine quotidiana, di famiglie a passeggio tra le vetrine illuminate, di bambini che corrono e giocano, si sono improvvisamente infrante contro una realtà cruda e inaccettabile.