Litigano per uno specchietto e spunta un fucile | un ferito

Una lite nell'ultima notte dell'anno che sarebbe finita tra gli spari. Colpi di esplosi alla frazione San Pietro di Chianche: l'autore, un sessantenne del posto, avrebbe accusato due minorenni che erano con il padre 39enne di avergli danneggiato lo specchietto dell'auto. Da qui la lite, al termine della quale sarebbero stati esplosi dei colpi di fucile ferendo alla mano il padre 39enne. Per lui una prognosi di sette giorni. Le indagini in corso da parte dei Carabinieri per accertare quanto avvenuto.