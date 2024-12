Rompipallone.it - Juventus, scoppia il caso Vlahovic: multa salatissima

Leggi su Rompipallone.it

ilDusane scatta la: la decisione dopo il pareggio in campionato con la FiorentinaIl 2024 è prossimo ad andare agli archivi, ma la partita trae Fiorentina porta con sé strascichi e non solo per l’accesa rivalità tra i due club.In attesa che laaffronti il Milan in occasione della seconda semifinale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, continua a tener banco ilrelativo a Dusan. L’attaccante bianconero saluta un anno fatto di alti e bassi. Per il centravanti serbo 20 gol tra campionato e coppe nell’anno solare ormai prossimo ad andare agli archivi, con momenti felici e altri nei quali ha fatto fatica sotto porta e non solo.Anche l’ultima partita non è andata benissimo: nel posticipo di domenica pomeriggio, infatti, il centravanti classe 2000 non ha trovato il gol dopo aver avuto una sola occasione.