Ilnapolista.it - Inzaghi: «L’Atalanta è ora nell’élite del calcio italiano, servirà una grande Inter per batterla»

Leggi su Ilnapolista.it

Simone, tecnico dell’, ha tenuto la conferenza stampa per il match di Supercoppa controprevisto per domani.: «è oradelunaper»A fine 2024 l’è arrivata al livello dell’anno passato. Cosa chiede al 2025?«Gli obiettivi del 2025 sono gli stessi identici di quando sono arrivato tre anni e mezzo fa, rappresentiamo l’e dobbiamo puntare sempre al massimo. In questo momento è cercare di vincere più partite possibili, più trofei possibili. Quello più vicino è quello che comincerà domani sera, una Supercoppa che rappresenta tanto per noi che vogliamo vincere».Si sfidano le migliori squadre italiane nel 2024. Che messaggio lancerà questa sfida al campionato?«Si affrontano due squadre che stanno avendo un grandissimo percorso, sia in campionato che in Champions.