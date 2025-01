Emma Raducanu giocherà gli Australian Open 2025? Ultimo infortunio dopo il ritiro di Auckland

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-31 12:01:00 Giorni caldissimi in redazione!La numero due britannicasi è ritirata dalla partita del primo turno contro Robin Montgomery all’.La numero 56 del mondo, che aveva raggiunto gli ottavi nelle ultime due edizioni del torneo, ha detto di aver “fatto del mio meglio per farsi trovare pronta”il.“Adoroe i tifosi qui, ma sfortunatamente ho avuto un problema alla schiena e non sarò pronto in tempo”, ha aggiunto il vincitore degli US2021.?La prossima partita disarà ormai quasi certa agli, che inizieranno il 12 gennaio, con la finale femminile il 25 gennaio.La sua classifica significa che non sarà testa di serie al primo Grande Slam dell’anno, dove farà la sua quarta apparizione consecutiva.