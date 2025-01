Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Quali colpi a gennaio? L’analisi delle ultime stagioni

Ilinvernale per ilè spesso una lotteria. La necessità di raddrizzare una stagione al di sottoaspettative o di sopperire a lacune gravi della rosa, dettate magari dagli infortuni, porta le squadre a fare scelte che probabilmente, in altri contesti, non farebbero. Eppure, a volte, può anche significare grandidi fortuna. Il club rossonero, dal canto suo, ha spesso fatto la voce del leone ae anche quest'anno potrebbero arrivare innesti importanti. Da capire se effettivamente ildeciderà di spendere e quanto, ma le necessità sono sotto gli occhi di tutti. Serve un mediano, magari un vice Theo Hernandez, forse un attaccante che possa garantire un certo numero di realizzazioni. A questo aggiungiamoci anche qualche tassello per completare una rosa e il gioco è fatto.