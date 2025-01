Biccy.it - Amici, la pagina Instagram del programma pubblica per sbaglio una serie di foto private

Leggi su Biccy.it

Per il secondo anno consecutivoe la notte di Capodanno non vanno molto d’accordo. Se lo scorso anno è esploso quello che è diventato a tutti gli effetti il noce-moscata-gate e che ha portato anche all’eliminazione di un paio di concorrenti e al rientro di Cricca (vi ricordo alcune anticipazioni: “Maria ha detto che quanto accaduto non verrà mandato in onda. I prof hanno fatto capire che è qualcosa di molto grave e Maria ha dato del c*glione a Wax“. E ancora: “Non avete idea del devasto, Maria nerissima per i fatti di Capodanno che non verranno mandati in onda e furiosa contro Wax“); quest’anno la gaffe è avvenuta sui social.Cosa è successo la notte di Capodanno ad? L’insider parla di noce moscata https://t.co/8Gz68lKSBq #22 #Spoiler— BICCY.IT (@BITCHYFit) January 12, 2023Niente di grave, ovviamente, ma come è stato notato da qualcuno sui social, a un certo punto laufficiale didi Maria De Filippi hato un carosello dipalesementedi una coppia.