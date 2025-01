Addio 2024 l’anno delle big | Inter vincente Milan dilettantesco Roma confusione Atalanta migliore|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

-12-31 20:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com:JUVENTUS: ROTTURALa parola che più ha rappresentato la Juventus in questoè stata senz’altro questa. Rottura, di rapporti. Quello con Massimiliano Allegri. Rottura, di equilibri. Quelli di una società che del politically correct e di un certo stile ne aveva fatto vanto, invece nella notte diè finita a lavarsi i panni sporchi in pubblica piazza. Rottura, col passato e con un tipo di gioco, di filosofia. Questo è ciò che vorrebbe portare Cristiano Giuntoli con la sua scelta Thiago Motta. Una nuova dimensione, una nuova modalità di affrontare le cose in campo. Qualcosa che vada al di là del ‘vincere è l’unica cosa che conta’. Fin qui, il progetto, fatica a decollare.