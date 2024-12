Ucraina, il 2025 sarà l'anno della ricostruzione? Il dilemma di Donald Trump e la lezione dell'Italia nel 1945

Leggi su Open.online

Ilpace per l’? In quest’ultimo scorcio del 2024 tutti la evocano – lo farà questa sera anche il presidenteRepubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio di fine anno – ma nessuno sa esattamente in cosa consisterà. Secondo un’autorevole analista come Nathalie Tocci, ci sono in questo momento almeno quattro scenari diversi di «pace» possibile per l’: quella ideale per i russi – con lo sfondamento militare, lo smembramento del Paese e un regime fantoccio a Kyiv – e quella ideale per gli europei – la difesa ad oltranza, whatever it takes, dell’e il suo inglobamento nell’Ue. E poi almeno due versioni più di compromesso e dunque più realistiche cui guarda probabilmente, con un congelamento del conflitto lungo le linee del fronte esistenti e garanzie di sicurezza a Kiev «sbolognate» dagli Usa all’Europa, anche con lo schieramento di truppe di peace-keeping.