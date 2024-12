Spazionapoli.it - “Tutto pronto per la cessione”: l’accordo con il Napoli è già ai dettagli!

Calciomercato – Ilresta molto attivo sul mercato in entrata. La società azzurra vorrebbe piazzare diversi esuberi. La stagione delè partita al meglio, ma all’interno della rosa azzurra restano vivi tanti interrogativi. Infatti, la dirigenza partenopea possiede un gruppo di elevato spessore, ma al tempo stesso non tutte le riserve son risultate “pronte” per impegni importanti. Non a caso, proprio il DS Manna starebbe lavorando ininterrottamente per piazzare gli esuberi nella prossima finestra di calciomercato che inizierà il prossimo 2 gennaio. L’obiettivo è dunque quello di cedere alcuni uomini per poi rimpiazzarli con pedina scelte appositamente.Folorunsho lontano dal: Fiorentina in poleL’avventura di Michael Folorunsho in Campania è destinata a concludersi dopo soli sei mesi.