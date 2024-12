Notizie.com - Tutti i bonus per gli italiani da richiedere nel 2025: come ottenerli già a gennaio. Focus su anziani, dipendenti, mamme e nuove nascite

Leggi su Notizie.com

Ilè davvero alle porte, ma quali saranno i primiche possiamo ottenere erichiederli. Andiamo ad approfondire il tutto.La Legge di Bilancio è stata approvata lo scorso 28 dicembre e contiene numerose agevolazioni per gliper glidanelgià a(Notizie.com)Uno dei primiche arriveranno nelsarà quello da 850 euro per gli, un contributo mensile per tutto l’anno che verrà consegnato a chi ha già un’indennità di accompagno e un Isee al di sotto dei 6mila euro e che andrà a coprire circa 25mila persone nel nostro Paese. Si tratta di un contributo importante per il sostentamento e che dovrà essere utilizzato per badanti o supporto fisico da parte di operatori specializzati.C’è inoltre da considerare ilper iche si può ottenere in base a determinati requisiti.