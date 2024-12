Sci alpino ecco le porte larghe di Kranjska Gora | torna Goggia Brignone col pettorale rosso

Leggi su Sportface.it

Tra le azzurre convocate per il nuovo appuntamento della Coppa del mondo femminile di sci, che fa tappa a, spicca il ritorno in gara tra ledi Sofia, che nella specialità del gigante, in programma sabato 4 gennaio, rial cancelletto di partenza dopo quasi un anno. La bergamasca, subito in grandissimo spolvero una volta rientrata dopo il lungo infortunio negli scorsi appuntamenti dicembrini, si affiancherà in Slovenia a Marta Bassino, Federica, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea e Giorgia Collomb per lo slalom gigante, mentre il giorno dopo per lo slalom troveremo Martina Peterlini, Marta Rossetti, le stesse Della Mea e Collomb, più Lucrezia Lorenzi e Vera Tshurtschenthaler a completare il team che in questa specialità ha bisogno di trovare dei piazzamenti importanti rompendo così una tradizione ormai negativa nelle ultime stagioni.