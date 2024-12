Ilrestodelcarlino.it - Romagna, 2024 col turbo. Protagonisti pure in A

E’ positivo il bilanco della prima parte di stagione delRfc, che festeggerà il capodanno dal quinto posto in classifica, corroborato da un periodo di evidente crescita, col pareggio ottenuto nell’ultimo turno pre natalizio del campionato di rugby di serie A sul difficile campo di Firenze, arrivato dopo tre vittorie consecutive. I toscani in effetti precedono i Galletti, trovandosi al secondo posto in classifica con 20 punti, 6 in più rispetto alla dote della squadra con base a Cesena che è invece a quota 24. Il gruppo, matricola del campionato dopo aver trascorso un anno nel purgatorio della serie B, ha utilizzato le prime giornate della nuova stagione per cercare il giusto approccio a una categoria certamente più complessa da affrontare e nella quale pagare lo ’scotto’ dei nuovi arrivati era da mettere in conto.