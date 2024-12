Ilnapolista.it - Raspadori è fuori dal mercato, Conte lo aveva deciso prima del gol al Venezia (CorSport)

Finalmente. Il Corriere dello Sport assicura che l’attacca/mezzala èdalha trovato la sistemazione tattica che permette di sfruttare la qualità di Jack egiàdel gol al, la permanenza del calciatore a Castel Volturno.Leggi anche:, la dannazione di essere nato vintageRaspa ha talento e qualità enon lascia andare via i giocatori di qualitàScrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:“Il Napoli blinda Giacomo, non partirà a gennaio. Non sarà ceduto, non andrà in prestito e neanche entrerà in uno scambio con la Juve, la Roma o chissà chi altro. Non si muoverà per volere dell’allenatore, ovviamente. Il gol segnato domenica alnon è stato decisivo: certo ha reso la vicenda più bella e romantica, ma il destino era già stabilito negli ultimi giorni, in virtù di un principio cheha tenuto a sottolineare sempre.