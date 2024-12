Liberoquotidiano.it - Milano abbandonata: tassisti e cittadini senza sicurezza

Leggi su Liberoquotidiano.it

I recenti casi di aggressioni contro ihanno innescato la protesta del settore che chiedeper poter lavorare per le strade di. Ecco qui di seguito il comunicato: "ConsulTaxi, SATAM, TAM e Unione Artigiani esprimono profonda preoccupazione per la grave situazione che isi trovano quotidianamente ad affrontare a. Gli episodi di criminalità, come quello accaduto recentemente a un nostro collega rapinato e messo in pericolo durante il servizio, rappresentano solo l'ultimo segnale di un contesto emergenziale che richiede un intervento immediato da parte delle autorità competenti. Non possiamo accettare il silenzio del Comune didi fronte a questi gravi fatti. È inaccettabile che, mentre si chiedono aimaggiore prenelle ore notturne – come più volte ribadito dall'assessore Censi – non vi sia alcuna risposta concreta per garantire loro lanecessaria.