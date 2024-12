Pianetamilan.it - Milan, Ibrahimovic: “Scusa Fonseca, con te abbiamo sbagliato”. E ai tifosi dice …

Zlatan, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il, ha tenuto il discorso introduttivo in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore rossonero, Sergio Conceicao. Per l'occasione, Ibra ha inizialmente fatto mea culpa, chiedendoall'ex tecnico Pauloed airossoneri per come si è messa la prima parte di questa stagione. Ecco, qui di seguito, le parole di Zlatan. "Voglio ringraziare Pauloper quello che ha fatto, per il professionista che è, per il tempo che è stato qua: massimo rispetto per lui. I motivi dell'esonero: non è riuscito ad avere continuità con i risultati e quando sei ili risultati sono fondamentali. La decisione dell'esonero l'presa dopo la partita efatto un errore a mandarlo in conferenza: chiedoa Paulo e ai".