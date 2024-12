Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini 2025, qualificazioni in DIRETTA: Hoerl il migliore nella tripletta austriaca. Squalificato Insam, niente azzurri domani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.46: Per oggi è tutto, appuntamento aalle 14.00 per la seconda tappa della Tournèe dei 4. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio e buon anno nuovo!14.45. Questi gli accoppiamenti del KO System in programmaprima serie diJan (1°) vs. TRUNZ Felix (50°)TSCHOFENIG Daniel (2°) vs. ROTH Luca (49°)HAYBOECK Michael (3°) vs. KUBACKI Dawid (48°)DESCHWANDEN Gregor (4°) vs. EMBACHER Stephan (47°)FORFANG Johann Andre (5°) vs. IPCIOGLU Fatih Arda (46°)LANISEK Anze (6°) vs. MARUSIAK Yevhen (45°)GEIGER Karl (7°) vs. JELAR Ziga (44°)NIKAIDO Ren (8°) vs. KOBAYASHI Sakutaro (43°)PASCHKE Pius (9°) vs. FRANTZ Tate (42°)ORTNER Maximilian (10°) vs. LARSON Casey (41°)KRAFT Stefan (11°) vs. SCHMID Constantin (40°)WELLINGER Andreas (12°) vs.