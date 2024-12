Oasport.it - LIVE Tour de Ski 2025, 20 km tl Dobbiaco in DIRETTA: vittorie per Amundsen e Slind, Klaebo e Diggins mantengono la leadership

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.13 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata.16.12 Prestazione sufficiente per le italiane. Caterina Ganz è la migliore delle azzurre in 22ma posizione a 1’56” dalla testa. Seguono Anna Comarella 26ma a 2’09”, Federica Cassol 32ma a 2’31”, Nicole Monsorno 47ma a 3’30”.16.10 Si è difesa Jessie. La statunitense ha chiuso la prova in sesta posizione a 36? da. Una prestazione discreta che le consente di mantenere la vetta della competizione. Occhio però, perché le inseguitrici si avvicinano: Niskanen si porta a 22?, terzaa 32?, quarta Johaug a 41?.16.07 Seconda vittoria in Coppa del Mondo per. L’esperta norvegese, coetanea di Johaug, ha sconfitto proprio la più illustre connazionale grazie a un finale spaventoso.