Quotidiano.net - La terza manovra, conti promossi ma serve più ambizione

Leggi su Quotidiano.net

????Lanumero tre del governo Meloni ha lo stesso pregio dellanumero due e dellanumero uno: non scassa ipubblici e rispetta vincoli europei sempre più stretti. Non è poco, anzi. Come lanumero uno e lanumero due, lanumero tre nonene, invece, grandi slanci e non indica con chiarezza quale direzione di marcia la Melonomics abbia in testa per il Paese. Mancanza comprensibile per lanumero uno (sostanzialmente ereditata dal governo Draghi), un po’ meno per lanumero due, sorprendente per lanumero tre e per un governo altrimenti volitivo: sulla giustizia, per esempio, la direzione è stata indicata chiaramente dall’inizio della legislatura e la strategia perseguita senza cedimenti. La stessa cosa si può dire per le politiche migratorie e i richiedenti asilo.