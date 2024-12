Ilrestodelcarlino.it - "Il nostro centro ricreativo in aiuto degli altri"

Non tutti hanno il coraggio di lasciare la via vecchia per quella nuova: i tuffi nel vuoto spaventano tutti. Eppure i ravennati Chiara Tonelli e Michele Guerra hanno messo da parte remore e pensieri creando a San Bartolo undidattico-, Labadabadu (che rievoca, come assonanza, l’urlo gioioso di Fred FlintstoneAntenati), per bambini e ragazzi, ricco di angoli meravigliosi. Dalla biblioteca ’L’albero di Gio’, punto di lettura della biblioteca Classense dedicato alla fascia di età 0-14 anni, sino alle aule di musica, anche quelle insonorizzate per lo studio della batteria. Infatti la grande passione di Michele Guerra, informatico nella vita precedente prima di lasciare il posto fisso per un lavoro tutto suo, è sempre stata la musica: da più giovane suonava anche in gruppo e, da adulto, sacrificando tempo libero e ferie, ha iniziato quasi per gioco ad avvicinare alla musica bambini di 6 o 7 anni.