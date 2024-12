Il Milan accontenta Conceicao | c’è il primo colpo

Leggi su Sportface.it

Esonero per Fonseca e un altro portoghese alla guida del: per il nuovo allenatore c’è subito una richiesta sul mercatoIl ribaltone più atteso è arrivato a fine anno. Ilcambia: via Fonseca, dentro, un portoghese che prende il posto di un portoghese.Ieri è arrivata l’ufficialità e il nuovo allenatore prenderà possesso della squadra oggi in Arabia Saudita dove inizierà la preparazione per la Supercoppa. Il debutto è previsto il 3 gennaio, venerdì sera, contro la Juventus: padre contro figlio per l’esordio in rossonero diche sfiderà Francisco in bianconero. Chiusa la parentesi saudita, ci sarà da preparare anche il mercato e qualcosa la società dovrà fare per rendere ancora di più la squadra adatta ai dettami tattici del nuovo allenatore e per provare a risalire la classifica e a far bene in Champions.