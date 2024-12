Formiche.net - Il discorso di fine anno del Presidente Mattarella

Care concittadine e cari concittadini,questo nostro incontro tradizionale mi consente di rivolgere l’augurio più sincero a tutti voi, a chi si trova in Italia e agli italiani che sono all’estero.Stiamo vivendo come ogniore di attesa per un tempo nuovo che viene e che speriamo migliore.Ore in cui cerchiamo la serenità rinsaldando i nostri rapporti. Nelle nostre comunità, nelle famiglie, nelle amicizie. Facciamo i nostri auguri e ne riceviamo. Non è soltanto un rito, è la dimostrazione della nostra natura più autentica, quella che ci chiama alla relazione con gli altri.Lo facciamo, dobbiamo farlo tanto più in quanto viviamo momenti difficili. Quando migliaia di vittime civili delle guerre in corso turbano tragicamente le nostre coscienze.Nella notte di Natale si è diffusa la notizia che a Gaza una bambina di pochi giorni è morta assiderata.