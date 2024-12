Panorama.it - I film più belli del 2024

Con ilagli sgoccioli, ecco il consueto bilancio di fine anno suipiùche hanno regalato riflessioni profonde, gioie visive, rasoiate al cuore. Come La zona d’interesse, immancabile sul podio. Come il magnifico Flow - Un mondo da salvare, capolavoro d’animazione di fascino rivelatorio. Come il dominatore della nostra top 15, firmato da un Wim Wenders in connessione intima con il senso misterioso della vita.In questo elenco mancano due titoli importanti come La stanza accanto di Pedro Almodóvar, Leone d’oro all’ultima Mostra del cinema di Venezia, e Parthenope di Paolo Sorrentino, tra i migliori incassi della stagione corrente: non è una dimenticanza, è una scelta ponderata. Tra iusciti in Italia nel, ecco secondo noi ipiù. 1) Perfect days di Wim WendersWenders rende la vita di tutti i giorni ricca di emozioni e significati, pur nella sua ripetitività quasi a mo’ di rituale.