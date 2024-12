Movieplayer.it - Grande Fratello, urla e liti nella notte "Le ha messo le mani addosso", la regia interrompe la diretta

di tensioniCasa del reality show con una lite che è degenerata e potrebbe avere ripercussioni sul percorso di alcuni concorrenti Il ventesimo appuntamento delha regalato al pubblico forti emozioni, come la lite tra le Monsè e le Non è la Rai. Ma il vero spettacolo si è consumato nel dopo puntata, quando le telecamere di Mediaset Extra hanno registrato un acceso scontro tra Helena Prestes e Ilaria Galassi. La scintilla nelle Mystery Room Tutto ha avuto inizio durante le nomination, quando la modella brasiliana, Helena Prestes, ha fatto il nome di Ilaria Galassi, giustificando la sua scelta con atteggiamenti che non gradiva da tempo. Helena ha poi ricordato un episodio avvenuto il 23 dicembre, durante l'incontro di .