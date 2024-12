Ex stazione sanitaria di Maccarese | al via i lavori di manutenzione

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 31 dicembre 2024 – Sono iniziati idiordinaria dell’edificio storico “exdi”, situato in via Castel San Giorgio, attualmente in disuso. L’intervento rappresenta un primo passo fondamentale verso il recupero di questa struttura, costruita tra il 1930 e il 1935 e inaugurata nel 1937 nel contesto della storica bonifica e destinato a, per fornire assistenza e cure mediche agli abitanti del territorio limitrofo.L’obiettivo è preservare e valorizzare un edificio che racconta un capitolo importante della storia del territorio, legato al risanamento delle paludi e allo sviluppo agricolo avviato nei primi decenni del XX secolo. L’intervento rientra in una strategia più ampia di riqualificazione del patrimonio storico e culturale della località di, in linea con il “Piano straordinario di interventi per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale”.