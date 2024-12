Anteprima24.it - Durazzano, un fiume di persone per il ritorno del ‘Presepe Vivente’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUna due giorni all’insegna delle socializzazione e della riscoperta di un centro che aveva perso l’abitudine di essere vissuto in una certa maniera nel periodo delle feste. Dopo tanti anni, infatti,ha rivisto la rappresentazione del Presepe Vivente. Il tutto grazie all’intraprendenza di tanti cittadini durazzanesi, tanti giovani e adulti guidati da Gianna Zaino, presidentessa della Pro Loco, che si sono impegnati per organizzare e allestire un eventi che tutti ricordavano ma che mancava da un po’.In tanti si sono sporcati, stancati e hanno rinunciato al loro tempo pur di mettersi in gioco, indossare gli abiti dei personaggi tipici del Presepe e allietare le numeroseche hanno riempito le strade del borgo caudino, dando lustro e rinnovata bellezza.