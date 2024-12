Thesocialpost.it - Coniugi trovati morti in casa a Cagliari: fermato il figlio

– Importante sviluppo nelle indagini sulla tragica morte di Luigi Gulisano (79 anni) e Marisa Dessì (82 anni),senza vita il 5 dicembre scorso nella loro abitazione di via Ghibli a. Nella notte, i Carabinieri hannoClaudio Gulisano, 44 anni, uno dei due figli della coppia, con l’accusa di duplice omicidio volontario. L’uomo è attualmente detenuto nel carcere di Uta.L’interrogatorio e il fermoIl provvedimento è stato disposto dopo un lungo interrogatorio, durato oltre sei ore, al quale Claudio è stato sottoposto nella caserma dei Carabinieri di San Bartolomeo. A condurre l’interrogatorio è stata la pm Rossana Allieri, che ha ascoltato anche il fratello maggiore, Davide Gulisano, di 46 anni, al momento non indagato. Le dichiarazioni di Claudio non avrebbero convinto la magistrata, portando al suo fermo.