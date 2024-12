Ilgiorno.it - Como, si “diverte” a lanciare petardi contro i passanti: denunciato 25enne

Leggi su Ilgiorno.it

, 31 gennaio 2024 – In pieno centro storico, a due passi da piazza Cavour, si è messo a. Per questo la Polizia di Stato haun giovane egiziano, entrato in azione sotto i Portici Plinio (l’area che collega piazza Duomo con l’affaccio sul lago). L'episodio è avvenuto ieri sera, quando una pattuglia della squadra Volanti è intervenuta dopo aver visto un uomoun petardo, provocandone l'esplosione. Il responsabile, un cittadino egiziano di 25 anni residente ae in regola con le norme di soggiorno, si trovava in compagnia di un 21enne tunisino privo di documenti. Durante illlo, gli agenti hanno trovato 10nascosti nella tasca del giubbotto del giovane egiziano. Entrambi sono stati accompagnati in questura per l'identificazione.