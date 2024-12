Bergamonews.it - Capodanno in piazzale Alpini, transenne in viale Papa Giovanni: stop alle auto dalle 15

Bergamo. Divieto di transito per le15, esteso anche ai mezzi del trasporto pubblico d18. Per disciplinare la circolazione stradale e garantire la sicurezza delle persone che parteciperanno alin, il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza che ha disposto il divieto di transito veicolare d15 in, nel tratto compreso tra via Paleocapa e via Bonomelli.Il divieto d18 è esteso anche ai mezzi del servizio di trasporto pubblico.D15 del 31 dicembre non si potrà passare neanche nell’ultimo tratto di via Novelli, che sarà temporaneamente a fondo chiuso.In– sempre nel tratto tra via Paleocapa e via Bonomelli – saranno installati “idonei sistemi di sicurezza passiva”, come, che saranno seguiti da personale dedicato.