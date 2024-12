Capodanno con Bennato a Scandicci sindaca | Non c’è artista più adatto di lui

Leggi su Corrieretoscano.it

con, provincia di Firenze. Concerto di Edoardocon ingresso libero in piazzale della Resistenza martedì 31 dicembre.Il Comune invita a usare mezzi pubblici. Tramvia non stop tutta la notte.OrdinanzaClaudia Sereni divieto somministrazione bevande in vetro, alluminio, metallo. Divieto bombolette spray qualsiasi tipo, compreso spray peperoncino.Il set di Edoardoè preceduto e seguito dal dj set di Cipo, musicista, attore e dj.Un concerto aa partire dalle ore 22 del 31 dicembrea tutte le età, in grado di attrarre non solo il pubblico proveniente dalla provincia, ma anche quello regionale e nazionale. La presenza di Cipo arricchirà l’offerta musicale in un’ottica di dialogo diretto con un pubblico più giovane, che lo ha conosciuto attraverso X-Factor.