Biliardo Boccette riparte la serie A provinciale

La A1 regionale e latorneranno a competere l’11 gennaio con la prima di ritornoVALLESINA 31 dicembre 2024 – Concluso il periodo natalizio con l’avvio del nuovo anno si ritorna a giocare e per primo, venerdì 3 gennaio 2025, lo farà la.Il resto delle competizioni sono state programmate per l’11 gennaio 2025.Prima della sosta, venerdì 20 dicembre si è giocata la 13° giornata del campionato regionale didiA1 e la 15° giornata del campionatodiA. Il PASSION 1 (A1) ha vinto 4 a 2 in casa con Montignano 1. Vincono Galiandro (100-35), Spitaleri (100-65) e le coppie Giacchini/Versari (80-74) e Buratti/Filonzi (80-40). Il PASSION 2 (A) perde 6 a 0 in trasferta con il Dopolavoro 1.Successi invece inA per CIGNO1 (2-4 in casa del Gabbiano2) 3 del CIGNO 2 (6-0 sul Borgo Fabriano 1).