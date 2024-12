101 nuovi assunti a tempo indeterminato negli USR ci sarà un concorso | preselettiva scritto e orale Si occuperanno di affidamento ed esecuzione di contratti di lavori servizi e forniture

Leggi su Orizzontescuola.it

I commi 568-569, introdotti durante l’esame alla Camera, autorizzano il Ministero dell’istruzione e del merito a bandire unpubblico per l’assunzione adi 101 unità di personale non dirigenziale. Le nuove assunzioni, previste a partire dal 2025, sono finalizzate a potenziare il supporto alle istituzioni scolastiche nelle attività relative all’eddidi, anche in qualità di stazioni appaltanti (come stabilito dall’articolo 62 del decreto legislativo n. 36 del 2023).L'articolo 101USR, ciun. Sidieddidi