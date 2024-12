Ilfattoquotidiano.it - Una manovra improntata all’austerità, ma il governo tiene: le opposizioni non sono credibili

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di BlackbirdLa secondaeconomica dell’Era Meloni è legge. Come c’era da aspettarsi è una, non poteva essere altrimenti visto che qualche mese fa hanno avallato la sciagurata riforma del patto di stabilità. Quello che impressiona è il silenzio generale che c’è nel paese, non parlo delleo dei sindacati, voci isolate e a quanto pare poco considerate, parlo della percezione diffusa tra la gente, confermata dai dati dei sondaggi: il partito dell’attuale Presidente del Consiglio rimane stabilmente primo e non mostra segni di cedimento nel consenso popolare.Una spiegazione potrebbe essere la nontà delle. Il quadro attuale è figlio delle riforme neoliberiste degli anni 90, un decennio che in un colpo ha cancellato o fortemente ridimensionato cento anni di lotte per i diritti dei lavoratori e ridisegnato completamente lo Stato.