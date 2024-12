Tragico scontro tra un bus del trasporto urbano ed un’auto | muore un uomo di 44 anni Ricoverato il conducente del bus Il drammatico scontro in zona Tor Sapienza a Roma

Leggi su Dayitalianews.com

Unschianto nella notte a CentocelleUn altroincidente stradale scuote le strade della Capitale. Nelle prime ore di lunedì 30 dicembre, undi 44, di nazionalità marocchina, ha perso la vita in un violento impatto tra la sua auto e un autobus dell’Atac. L’incidente si è verificato intorno alle 3 del mattino lungo via Prenestina, all’altezza di via Olevanono, nel quartiere Centocelle-Villa Gordiani.La dinamica delloSecondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre entrambi i veicoli stavano procedendo in direzione fuori. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto del 44enne ha tamponato il bus della linea 170, che stava rientrando nella rimessa di Torsenza passeggeri a bordo. L’impatto si è rivelato fatale per ildell’auto, deceduto sul posto, mentre l’autista del bus è stato trasportato all’ospedale Vni per accertamenti e per gli esami di rito.