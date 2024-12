Inter-news.it - Supercoppa Italiana, Juventus senza Danilo. Decisione forte!

Leggi su Inter-news.it

Lasta entrando nel vivo, oggi l’Inter è partita verso Riyadh. Ci sono novità importanti sue la sua preper la, ne ha scritto Fabrizio Romano su X.COMPETIZIONE – Mancano appena tre giorni alla prima partita della, che sarà quella tra Inter e Atalanta il 2 gennaio alle ore 20 italiane. Il giorno successivo scenderanno in campo invece Milan eper la seconda semifinale della competizione. L’Inter è partita già verso Riyadh in Arabia Saudita, il programma della vigilia prevede la conferenza stampa di Simone Inzaghi alle ore 8:30 dell’1 gennaio. Ci sono novità però su una delle rivali, ossia lanetta con!ADDIO – Fabrizio Romano ha dato aggiornamenti su X sulla situazione: «non viaggerà nemmeno con la squadra dellain Arabia Saudita per lain programma nei prossimi giorni.