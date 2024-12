Ilgiorno.it - Spinta al turismo. Esce l’opuscolo su villa Scheibler

Dopo l’apertura dell’Official Point in piazza San Vittore con prodotti a marchio “Rho”, tra cui magneti che riproducono i dipinti custoditi in Municipio e inBurba. Dopo gli opuscoli sul Palazzo comunale,Burba e il teatro Civico de Silva, il Comune continua il suo impegno per promuovere le bellezze artistiche e culturali della città e attirare nuovi turisti. È disponibile da alcuni giorni un opuscolo su, cuore del Castellazzo. Grazie alla collaborazione della proprietà Spalletti, che ha messo a disposizione materiale storico e dato accesso per realizzare le immagini, il Tourist Infopoint ha ricostruito la storia del complesso architettonico nato come casa di caccia alla metà del secolo XVI, che è stato ampliato arrivando a diventare una vera e propria. Nel 1600 si aggiunsero case coloniche per i contadini che lavoravano le terre dei Simonetta: nacque così il piccolo borgo che c’è ancora oggi.