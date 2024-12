Thesocialpost.it - Schianto tra tre auto, diversi feriti: coinvolta anche una Ferrari

Scontro tra treunalievi in via Leone PancaldoUno spettacolare incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in via Leone Pancaldo, all’altezza dell’incrocio semaforico vicino alla chiesa di Santa Maria Regina. Tresono rimaste coinvolte nello, tra cui unae una Subaru. Nonostante l’entità dell’impatto, fortunatamente iriportano solo lesioni lievi.La dinamica dell’incidenteSecondo le prime ricostruzioni, lo scontro sarebbe avvenuto all’incrocio regolato da semaforo, ma le cause esatte dell’incidente sono ancora al vaglio della Polizia locale, intervenuta prontamente sul posto. I tre veicoli, tra cui una lussuosa, hanno riportato gravi danni, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.