Riprendono gli ultrà, botte a una coppia

Unaè stata aggredita ieri pomeriggio da alcunidella Cremonese vicino alla propria abitazione, nei pressi dello stadio cittadino Giovanni Zini. La donna è stata colpita da una manganellata e l’uomo da una sprangata e da un pugno in pieno volto: i due, entrambi residenti in città, stavano filmando con lo smartphone gli atti vandalici dei tifosi, peraltro incappucciati, quando sono stati visti dal gruppo di facinorosi e attaccati. Tutto è successo poco prima del derby con il Brescia, durante gli scontri che sono avvenuti tra le due tifoserie che hanno creato non pochi problemi alla tranquillità della città della Bassa. "Siamo scesi in strada – hanno raccontato le due vittime dell’aggressione – perché lanciavano petardi e temevamo danneggiassero la nostra auto. Quando hanno visto che stavamo riprendendo con il cellulare ci hanno aggredito".