Pellegrini e Joaquín presenti all’omaggio a Navas | Siamo qui per l’ammirazione che abbiamo per lui

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-30 18:06:00 Il web è in subbuglio:Sánchez e Manuelloro hanno ha risposto alla chiamata di Jesúse sono già in Sánchez-Pizjuán essere parte dell’atto di addio al capitano del Sivigliache ha ufficialmente appeso le scarpe al chiodo al Santiago Bernabéu. L’ex giocatore e allenatore che ha allenato la Nervionense per tre anni al Manchester Citysono i rappresentanti del Betis in questo pomeriggio indimenticabile. Entrambi hanno dimostrato di essere al di sopra delle rivalità e, nonostante la rottura dei rapporti tra Siviglia e Betis dopo la sanzione di tre giocatori del Nervion a seguito del reclamo del club verdiblanco dopo l’ultimo derby, non hanno mancato la partita addio a un rivale, partner e amico.Gesù mi sono messo in contatto personalmente con loro per trasmettere il tuo invito.