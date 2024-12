Ilfattoquotidiano.it - Peggio di Fonseca c’è solo esonerare Fonseca (così): il Milan è una società allo sbando

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La squadra si gioca una partita decisiva per il prosieguo della stagione. E mentre giocatori e allenatore, nonostante le loro evidenti responsabilità, danno tutto in campo ed in panchina per provare a salvare una stagione ormai compromessa, laha già voltato pagina, gli esperti di mercato riportano non soltanto l’indiscrezione del possibile licenziamento dima addirittura il nome del sostituto designato, il suo connazionale Sergio Conceição. Siamo di fronte a qualcosa di inaudito: l’esonero a mezzo stampa a gara in corso. Un nuovo, ennesimo capolavoro dellaAC.Quanto successo durante-Roma davvero ha pochi precedenti. Con l’annuncio praticamente a fine primo tempo, con il punteggio ancora in bilico e aperto a qualsiasi risultato, e un post partita se possibile ancor più surreale, con un allenatore virtualmente esonerato mandato comunquesbaraglio davanti ai microfoni, a cui toccherà praticamente annunciare il proprio licenziamento, e nessuno dellaa metterci la faccia, ancheper confermare ciò che tutti sanno già.