Lanazione.it - Paura in strada, camion si ribalta e blocca l’intera carreggiata. Un ferito

Leggi su Lanazione.it

San Gimignano (Siena), 30 dicembre 2024 –in. Poco prima delle 13 unsi èto in Valdelsa, esattamente sullaregionale 429 tra la rotatoria di Badia a Elmi e l’ingresso delle gallerie dell’arteria regionale. Siamo tra i comuni di San Gimignano e Certaldo. Fortunatamente nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente. Il, rovesciandosi, ha infattito. Una persona sarebbe rimasta ferita non in modo grave. Non si hanno ancora conferme, ma dovrebbe trattarsi del conducente del mezzo pesante. Il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci fa sapere che laè stata temporaneamente chiusa. Nel rovesciarsi c’è stato anche un importante sversamento di olio dalla cisterna sulla sedele. Vigili del fuoco intervenuti per pulire la, risollevare il mezzo e mettere in sicurezza l’area.