Novellino | Lukaku? Prestazione ottima contro il Venezia Kvaratskhelia fa la differenza

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Walter, ex allenatore di Napoli e. Queste le sue parole:Secondonon giocare le Coppe può essere un vantaggio per chi punta al campionato? “Diciamo che sono parzialmente d’accordo. Le partite vanno giocate tutte. È chiaro che le grandi squadre hanno rose competitive, in grado di affrontare due partite a settimana. Tuttavia, un piccolo vantaggio, soprattutto per quanto riguarda gli infortuni, può esserci. Detto questo, vincere un campionato non è mai facile. Il Napoli, secondo me, è in condizione di poterlo vincere. È una squadra che, caratterialmente, mi piace molto, al pari di Inter e Atalanta. Credo che queste tre si contenderanno il titolo fino alla fine”.Soddisfatto delladiil?“Entrando nel merito della gara di ieri, mi dispiace molto per il rigore sbagliato da, perché, a mio avviso, macchia unadell’attaccante belga.