New York addio alle iconiche insegne al neon | Led prende il sopravvento

Dall'Apollo Theater di Harlem a 30 Rock passando per il White Horse di Greenwich Village dove si ubriacavano Jack Kerouac e Bob Dylan, e' conto alla rovescia per le mille luci aldi New. Una dopo l'altra leilluminate da gas multicolori stanno scomparendo, soppiantate da altrettanto variopinte ma molto piu' fredde luci Led. Quest'anno ricorre il centesimo anniversario della prima insegna installata a Times Square dalla casa automobilistica Willys-Overland. Al posto della celebrazione dell'anniversario, il 2024 e' stato all'insegna dei funerali di segnaletiche alsmontate perche' sostituite dal Led o perche' l'impresa che reclamizzavano ha chiuso i battenti. E' questo il caso del Subway Inn, per quasi 90 anni iconico bar di Midtown Manhattan frequentato da Marilyn Monroe quando girava La Febbre del Settimo Anno: proprio ieri ha abbassato per l'ultima volta la serranda il cui segnale luminoso aveva seguito i proprietari attraverso tre location, l'ultima sotto il Queensboro Bridge.