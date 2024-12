Bergamonews.it - Miracolo nella 34a strada, Ale e Franz o Questi fantasmi!? La tv del 30 dicembre

Per la prima serata in tv, lunedì 30, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “!”, diretto da Alessandro Gassmann, con protagonisti Massimiliano Gallo e Anna Foglietta.Pasquale si trasferisce con la moglie Maria in un grande appartamento con l’incarico di sfatare le voci suipresenticasa. Una volta dentro, l’uomo comincia a ricevere denaro da spiriti misteriosi, ma presto si accorge che dietro questa sinistra generosità c’è dell’altro.Su Canale5 alle 21.30 ci sarà “Grande Fratello”, condotto da Alfonso Signorini. In studio le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.RaiDue alle 21.35 proporrà “Raiduo con Ale e”. Ale &accolgono gli ospiti nel loro mondo per assicurare momenti di puro divertimento. Completa lo show con le sue punteggiature musicali una house band guidata dal Maestro Paolo Jannacci.