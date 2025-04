Le nomine della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e un altro scandalo in vista

scandalo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, una storiaccia di incarichi, intrecci e opacità tutt'altro che diradate. In chiusura del post annunciavo l'arrivo possibile di un nuovo scandalo, questa volta relativamente alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo dai contenuti particolarmente rilevanti, oltre che per il sistema di potere locale, per quello regionale: è pur sempre il feudo di Alberto Cirio. Così scrivevo:"Nel mentre, gli enti soci della Cassa di Risparmio di Cuneo, la terza per importanza in Piemonte e tra le prime dieci in Italia, hanno completato le nomine dei loro rappresentanti che si apprestano, il 3 maggio, a eleggere presidente e cariche sociali varie. Facile immaginare le cordate, gli accordi politici, le alchimie e tutto quello che accompagna una fase decisiva, anche per le carriere dei singoli e per gli assetti della politica locale di cui la Fondazione è una bella Cassa.

