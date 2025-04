Ilrestodelcarlino.it - Marco Giuliodori carica il Castelfidardo per la sfida decisiva contro Fc Roma City

"I tre punti domenica saranno fondamentali". Misteri suoi in vista di una partita che potrebbe decidere il campionato. Una vittoriaFc, dopodomani al Mancini, darebbe la quasi certezza matematica della permanenza in D. Per l’occasione i fidardensi riavranno a disposizione il portiere Munari che martedì ha ripreso ad allenarsi. È tornato al campo ad allenarsi ormai da diversi giorni anche la punta Angeletti che si era fratturato a inizio anno il malleolo. "Munari è tornato a lavorare in gruppo e per domenica sarà a disposizione. Angeletti sta bene, sta lavorando al campo, ha un programma da seguire, ci sono dei miglioramenti quotidiani e questo ci rende felice per lui dopo un infortunio del genere. Fa piacere che il ragazzo possa tornare il prima possibile quello che era" continua il tecnico dei fidardensi.