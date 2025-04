Cultweb.it - Kennedy Jr. ora lancia la crociata contro l’autismo: “Entro settembre capiremo cosa sta causando l’epidemia”

Mentre gli USA stanno affrontando le pesanti conseguenze di una recrudescenza del morbillo, che ha causato la morte di due bambini, il Segretario alla Salute degli Stati Uniti, Robert F.Jr., noto no vax, ha scosso il dibattito scientifico annunciando chela sua agenzia sarà in grado di determinare le cause dell’aumento dei casi di autismo. La dichiarazione, rilasciata durante una riunione del gabinetto presieduta da Donald Trump, segna l’inizio di una vasta campagna di ricerca internazionale. Ma con qualche problema di base. Sia per questioni di metodo, ovvero i legami storici con il movimento anti-vaccinista, che per questioni di merito. Per, infatti,è una malattia che si può individuare e curare.ha dichiarato che, su impulso del Presidente, è stato avviato un programma di test e studi condotto da centinaia di scienziati di tutto il mondo, coordinato dal National Institutes of Health (NIH).