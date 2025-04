Tommy Cash di nuovo in Italia per chiedere scusa per Espresso macchiato | Non credevo che qualcuno si sarebbe arrabbiato – L’intervista

Leggi su Open.online

«Non sappiamo da dove arrivino le idee, speri solo che arrivino». L’idea di, cantante e performer estone, è stata, sonora presa per i fondelli dello stereotipo dell’no medio. 32 milioni di visualizzazioni su TikTok, in vetta alla classifica Viral di Spotify di mezza Europa (compresa), quasi dieci milioni di views per il video ufficiale su YouTube, senza contare l’immensa quantità di contenuti, tra meme e parodie, che il brano ha suscitato. Quello che era partito come uno scherzo ora si è trasformato in qualcosa di più serio, per cui il prossimo obiettivo è la vittoria all’Eurovision Song Contest di maggio che, come conferma a Open, vuole «vincere assolutamente». Una vittoria del tutto plausibile, di certo non si ricorda nella storia recente del contest internazionale un brano che arriva alla competizione con tale hype.