Cervelli in fuga dagli Usa l’Europa li corteggia e l’Italia lancia un piano per il rientro La ministra Bernini a Open | Fuori si taglia noi investiamo

Leggi su Open.online

È iniziata la competizione tra i Paesi europei per attrarre i ricercatori inStati Uniti dopo i tagli imposti dall’amzione Trump. Germania, Francia, Olanda sono solo alcune delle nazioni che hanno avviato iniziative per offrire nuove opportunità agli scienziati negli Usa. E, non è da meno. Il nostro Paese hato un nuovoper trasformarsi in una “terra di ritorno” per i ricercatori italiani all’estero, ma anche in una nuova casa per gli scienziati internazionali pronti a lasciare altri Paesi. «Non mi piace parlare dideiperché non penso che ifuggano: credo, piuttosto, che seguano i progetti in cui credono, ovunque si trovino. Ma proprio per questo non possiamo restare immobili di fronte alle grandi opportunità che gli scenari globali ci offrono», dichiara aladell’Università e della Ricerca, Anna Maria